تحالف العزم يهنئ الإيزيديين بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية

وقال التحالف في بيان ورد لـ ، "نهنئ أبناء شعبنا من الإيزيديين في والعالم بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية، متمنين لهم أياماً يسودها الخير والطمأنينة والسلام، وأن تبقى هذه المناسبة مصدر فرح وأمل لجميع أبنائه".واكد "هذه المناسبة عمق الحضور التاريخي للمكوّن الإيزيدي ودوره في غنى وتنوعه، بما يعزز قيم التعايش والاحترام المتبادل بين جميع مكونات الشعب، ويشكل ركيزة مهمة في بناء مجتمع متماسك".كما اشار الى "أهمية مواصلة الجهود الوطنية لضمان حقوق الإيزيديين ومعالجة آثار ما مرّوا به من تحديات خلال السنوات الماضية، والعمل على ترسيخ الاستقرار المجتمعي بما يحقق العدالة ويعزز وحدة البلاد".