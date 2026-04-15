الأعرجي يؤكد أهمية ترسيخ قيم التآخي والتعايش السلمي لبناء عراق آمن ومستقر

وذكر الاعرجي في بيان، انه خلال اجتماعنا مع نخبة من ممثلي الأديان والطوائف في ، جددنا التأكيد على أهمية ترسيخ قيم التآخي والتعايش السلمي بوصفها ركيزة لبناء عراق آمن ومستقر، كما استعرضنا جهود الحكومة في تنفيذ برامج العودة الطوعية للعوائل العراقية من مخيم السوري، وإعادة التأهيل والإدماج المجتمعي، بما يعزز الأمن والاستقرار.وتناولت المناقشات أهمية ترسيخ مبدأ العراق أولاً كنهج جامع يعلو فوق الانتماءات الضيقة، ويوجه نحو تحقيق المصلحة الوطنية العليا، بحسب الاعرجي.