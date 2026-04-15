السامرائي يستقبل السفير التركي في بغداد ويبحثان العلاقات الثنائية

وذكر بيان لمكتب ، ان الاخير "استقبل اليوم الأربعاء، في مكتبه ببغداد، السفير التركي لدى بورا إنان، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات".وتناول اللقاء "أهمية تطوير الشراكة بين العراق وتركيا بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب التأكيد على دعم الاستقرار وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".