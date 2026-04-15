وبحسب ما يتداوله مراقبون للشأن السياسي، فإن استخدام نصيف لمصطلحات مثل “الملطلطين” و”مراهقي وزعاطيط السياسة” يعكس اتهاماً مبطناً لشخصيات سياسية صاعدة أو غير تقليدية، يُعتقد أنها دخلت المشهد السياسي حديثاً دون امتلاك خبرة كافية، لكنها في الوقت ذاته تحظى بدعم أو علاقات خارجية تمكّنها من المنافسة على مواقع متقدمة.ويرى المراقبون أن وصف “الملطلطين” قد يُقصد به جهات أو شخصيات تعمل في الكواليس، تلعب دور الوسيط أو “العرّاب” في تمرير الصفقات السياسية، مستفيدةً من حالة الانقسام وضعف الرقابة، فيما يُستخدم تعبير “مراهقي السياسة” للإشارة إلى وجوه سياسية شابة أو طارئة، تُتهم بالسعي السريع للوصول إلى السلطة عبر المال أو النفوذ، بدلاً من التدرج السياسي التقليدي.أما الحديث عن “بورصة المناصب”، فيُفسَّر على أنه اتهام بوجود سوق غير معلن تُعرض فيه المناصب الحكومية العليا مقابل مبالغ مالية كبيرة، وهو ما يعيد إلى الواجهة ملف الفساد السياسي وشراء المناصب، وهي اتهامات تكررت في أكثر من مناسبة دون أن تُحسم بشكل قضائي واضح.ويؤكد المراقبون أن خطورة هذه التصريحات لا تكمن فقط في حجم الأموال المتداولة، بل في الإشارة إلى وجود نشاط خارج حدود البلاد، ما يطرح تساؤلات عن دور أطراف إقليمية أو دولية في التأثير على القرار السياسي العراقي.وفي ظل غياب توضيحات رسمية أو أدلة موثقة حتى الآن، تبقى هذه التصريحات ضمن إطار الاتهامات السياسية التي تحتاج إلى تحقيقات شفافة لكشف حقيقتها، خاصة مع تصاعد المطالبات الشعبية بوضع حد لملف “بيع المناصب” ومحاسبة المتورطين فيه.