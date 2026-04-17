الاطار التنسيقي يعقد غدا اجتماعه الحاسم لاختيار مرشح رئيس الوزراء

وقال المتحدث باسم كتلة الإعمار والتنمية النيابية النائب للوكالة الرسمية تابعته ، إن "اجتماع الإطار التنسيقي يوم غد السبت وبعد النجاح في انتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة الماضية سيكون مفصلياً وليس فقط حاسماً، حيث سيبدأ الحراك الرسمي لتسمية وتكليف الجديد".وأضاف: أننا "الآن أمام تحدي الالتزام بالمدد التي حددها الدستور بعد انتخاب الرئيس، واجتماع السبت يهدف لترسيخ التوافق الوطني وإنهاء حالة الجمود السياسي"، مشيراً إلى أن "كتلة الإعمار والتنمية تدفع باتجاه أن يكون هذا الاجتماع هو نقطة الانطلاق لتشكيل حكومة خدمة وطنية تلبي طموحات الشعب العراقي بعيداً عن سياسة التعطيل".