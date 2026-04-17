السوداني يؤكد دعم العراق وترحيبه بكلّ الجهود الساعية الى إعادة الملاحة بهرمز

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لـ ، ان الاخير "شارك عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع دولي حول الملاحة في ، انعقد في باريس بدعوة من رئيس الجمهورية الفرنسية ورئيس الوزراء البريطاني ".وبحث الاجتماع "التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، حيث أكد دعم وترحيبه بكلّ الجهود الإقليمية والدولية الساعية الى إعادة الملاحة بالمضيق، وترسيخ بيئة تزدهر فيها فرص التقدّم والتنمية، وتعزز القدرات على مواجهة التحديات، عبر الدبلوماسية البنّاءة والمدعومة، وهي مسألة جوهرية اقتصادية ووجودية بالنسبة للعراق".وشدّد رئيس على "ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي ودعم استدامة الهدنة، وتطويرها إلى تفاهم طويل الأجل، عبر الحوار والدبلوماسية، في ظلّ الجهود التي تبذلها "، مشيراً إلى "مضيّ العراق في مساندة مساعي التسوية الشاملة، بما يُسهم في تعزيز استقرار العالم".