كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني تعلن مقاطعة جلسات البرلمان

أعلنت الديمقراطي الكردستاني، السبت، عن مقاطعة جلسات حتى إشعار آخر.

وقالت الكتلة في بيان إنه "بعد ما شهده من خروقات واضحة للدستور والقوانين، وتجاهل صريح لمرتكزات الشراكة والتوازن والتوافق، نعلن ما يلي استنادًا إلى توجيهات وتعليمات قيادتنا، قررنا مقاطعة جلسات إلى إشعار آخر".

وأضافت الكتلة أن "حماية الحقوق الدستورية لشعب وصون شرعية العملية السياسية، تأتي فوق كل الاعتبارات والمصالح".