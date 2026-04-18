حمودي: الإطار التنسيقي قريب جدا من حسم اختيار رئيس الوزراء

وقال خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة للمجلس الأعلى، إن "الإطار التنسيقي يقترب من إنهاء ملف اختيار بالأغلبية او التوافق ضمن التوقيتات الدستورية"، مبيناً ان "قوى الإطار تتمتع بحرية اتخاذ القرارات المصيرية وتضع المصلحة العليا في صدارة اولوياتها".

ولفت حمودي الى "مستوى التفاعل الايجابي الذي حظي به تحالف أبشر خلال الانتخابات النيابية رغم تأثير المال السياسي الذي شكل العائق الأبرز أمام تحقيق نتائج انتخابية أكبر"، مشيراً إلى "ارتفاع المقبولية السياسية للمجلس الاعلى بشراكات داخل عزز تأثيره في القرار التشريعي".



وجدد حمودي "رفض للعدوان على الجمهورية الإسلامية ومساندته لصمود الشعب الايراني"، وأدان الاعتداءات التي استهدفت والقوات العراقية، ورفضه لأي تجاوز على مؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية.

وأكد "التزام المجلس بنهج ورؤية المرجعية العليا في ترسيخ مسارات السيادة الوطنية، وتوحيد المواقف بمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تشكل تهديداً خطيراً لجميع دول المنطقة".