العراق يدين تعيين ممثل دبلوماسي اسرائيلي في "ارض الصومال"



اعربت وزارةُ الخارجيّةِ العراقية، عن إدانتها الشديدة لإعلان (الكيان الإسرائيلي) تعيين ممثّلٍ دبلوماسيٍّ لدى ما يُسمّى (أرض الصومال).



ورأت الوزارةُ في بيان أن "هذا الإجراء يكشفُ عن نوايا تهدفُ إلى تشجيع النزاعات والصراعات داخل الدول، ويُعَدّ سابقةً مرفوضةً تمسُّ أسسَ القانون الدولي ومبادئَ احترام سيادة الدول ووحدتها".



وجددت وزارةُ الخارجيّةِ "موقفَ جمهوريّةِ الثابت والداعم لوحدة أراضي الصومال وسيادته، ورفضَها لأيّ إجراءاتٍ أحاديّةٍ من شأنها المساس بذلك".