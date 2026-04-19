بالوثيقة.. جمع تواقيع لاحالة النائبة أخلاص الدليمي الى لجنة السلوك النيابي

وجاء في طلب جابرو تابعته ، انه "نظرا لما صدر عن النائب إخلاص صباح من تجاوز لفظي والتشكيك في تحقق النصاب القانوني خلال الجلسة رقم (17) المنعقدة بتاريخ 11 نيسان الحالي، وما أعقب ذلك من إثارة الشكوك حول سلامة إجراءات رئاسة المجلس والمقررين، نرجو التفضل بالموافقة على إحالتها إلى النيابي واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وانضباطية".فيما اكد مصدر نيابي انه "تم جمع تواقيع 127 نائبا للموافقة على الطلب اعلاه".