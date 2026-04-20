بالوثيقة.. جمع تواقيع لاستضافة رئيس هيئة الاستثمار بالبرلمان بشان الاراضي قرب مطار بغداد

وقال في كلمة له خلال جلسة اليوم انه "تم جمع تواقيع أكثر من 120 نائباً لغرض استضافة ورئيس الوطنية على خلفية إيقاف تجديد العقود الزراعية في المناطق المحيطة بمطار الدولي ومنحها للاستثمار".وتظاهر العشرات من المواطنين قرب الجامعة الاميركية ببغداد، في وقت سابق من اليوم، احتجاجا على محاولة مستثمر اخراج الأهالي للاستحواذ على الارض.وقال مراسل ، ان "العشرات تظاهروا مساء اليوم قرب الجامعة الاميركية في بغداد احتجاجا على محاولة مستثمر اخراج الاهالي للاستحواذ على الارض بهدف الاستثمار".واضاف ان "الاهالي قطعوا الطريق امام المستثمر الذي قدم بصحبة قوة مسلحة لاخراج الاهالي"، مشيرا الى ان "القوة الامنية اطلقت النار امام الاهالي بحسب ما ذكره شهود عيان".