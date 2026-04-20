الإطار التنسيقي يقرر تأجيل حسم مرشحه لرئاسة الوزراء الى الاربعاء المقبل

قرر الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، تأجيل حسم مرشحه لرئاسة الوزراء الى يوم الاربعاء المقبل.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ ، إن "الإطار التنسيقي قرر تأجيل حسم مرشحه لمنصب الى يوم الاربعاء". وأضاف المصدر أن "الإطار سيستكمل حوارات اختيار المرشح الى يوم غد الثلاثاء". وكان الإطار التنسيقي عقد اليوم الاثنين، اجتماعا لحسم مرشحه لمنصب رئيس الوزراء وذلك بعد اختيار لمنصب رئيس الجمهورية.