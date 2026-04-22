المالكي يدعو مجلس النواب الى التريث في إقرار قانون "خدمة العلم الإلزامية"

وقال في تدوينة على منصة "X" تابعتها ، إن " تداول مقترح إعادة الإلزامية، وهي فكرة تجاوزها الزمن".وأضاف، أن "الحروب الحديثة لم تعد تعتمد على كثرة الجنود، بل على الطائرات المسيّرة والتقنيات المتقدمة"، مبيناً أن "شمول أعداد كبيرة سيكلف الدولة مبالغ طائلة دون حاجة فعلية".وأوضح أن "الأولى توجيه هذه الموارد لتطوير كفاءة الجيش وبناء قوة فعّالة بأعداد أقل"، داعيا مجلس النواب الى "التريث في إقرار القانون".