الحلبوسي يفتتح أعمال الجلسة رقم 20

الدائرة الاعلامية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب هـيـبـت الـحـلـبوسـي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (٢٠)، ضمن الدورة الانتخابية السادسة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول.ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم الأربعاء استكمال مناقشة القوانين المدرجة على جدول الأعمال.