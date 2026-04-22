آميدي يدعو الإطار التنسيقي إلى تسمية مرشح رئاسة الوزراء ضمن المدة الدستورية

وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان، إن "رئيس الجمهورية ، استقبل في قصر ، رئيس ائتلاف دولة القانون والوفد المرافق له".وأضاف البيان "قدّم التهاني والتبريكات إلى رئيس الجمهورية بمناسبة تسنّمه مهام منصبه، متمنيًا له السداد والتوفيق في أداء مهامه، فيما أعرب رئيس الجمهورية عن شكره وتقديره للتهاني والمشاعر الطيبة".وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزير العدل ، ورئيس كتلة النيابية هريم كمال "بحث الأوضاع العامة في البلاد والمنطقة، وتم التأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيزهما، والعمل الجاد على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين".وأكد رئيس الجمهورية حسب البيان على "أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن التوقيتات المحددة"، داعيا الإطار التنسيقي إلى "تسمية مرشح ضمن المدة الدستورية، والعمل على تشكيل حكومة تعمل على تلبية طموحات العراقيين وتعزز مسيرة التنمية في البلاد".