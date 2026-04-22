العنكوشي يدعو إلى تغليب المصلحة الوطنية واحترام التوقيتات الدستورية

وقال ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، "يجب أن يبقى سيد نفسه، وأن يكون قراره نابعاً من إرادة أبنائه".وشدد في الوقت ذاته "على ضرورة احترام التوقيتات الدستورية لضمان استقرار البلاد ومؤسساتها".ويأتي تصريح النائب العنكوشي في وقت قرر فيه الإطار التنسيقي تأجيل اجتماعه المقرر إلى يوم الجمعة المقبل، في خطوة تعكس الرغبة في إنضاج التفاهمات السياسية حول عدة ملفات شائكة.