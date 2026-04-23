Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مجلس الشيوخ يرفض محاولة وقف العمليات العسكرية ضد إيران
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

اليوم.. البرلمان يشرع بقراءة قانون حماية المعلمين

2026-04-23 | 05:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اليوم.. البرلمان يشرع بقراءة قانون حماية المعلمين
المصدر:
الصباح
262 شوهد

أنهى مجلس النواب، خلال جلسته العشرين من الفصل التشريعي الأول، برئاسة رئيس المجلس، هيبت الحلبوسي، أمس الأربعاء، قراءة مقترحي قانونين، في حين يشرع خلال جلسته المقرر انعقادها اليوم الخميس، بقراءة قانوني رعاية الأحداث وحماية المعلمين والمدرسين.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، أنه وفي مستهل الجلسة، استذكر الحلبوسي، باسم مجلس النواب حلول مناسبة استشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر، مقدماً خالص التعازي للسيد مقتدى الصدر، كما استذكر المجلس في بيان تلاه النائب برهان المعموري، استشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر، مثمناً دوره الكبير كمدرسة في التضحية ورمزٍ للإصلاح وقائدٍ لمشروع إيماني نهضوي أعاد للأمة وعيها وهويتها، لافتاً إلى مسيرته التي رسمت طريق العزِّ والكرامة ودفع حياته ثمناً لمبادئه، مجدداً العهد بالمضي على رسالته ومشروعه الإصلاحي.

وأوضح البيان، أن المجلس أتم القراءة الأولى لمقترح قانون وزارة الاتصالات المقدم من لجنة النقل والاتصالات والحوكمة، والذي يهدف لتحديد مهام الوزارة ولتنظيم سياسة الترددات البثية والبريد وإنشاء وتطوير البنى التحتية لقطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمعلوماتية وخدمات البريد والتوفير وخدمات الأنترنيت بجميع أنواعها ومواكبة التطور التكنولوجي وتنفيذ السياسة العامة للدولة في هذه القطاعات، ولاستغلال الطاقات المادية والبشرية بهدف زيادة وتحسين الخدمات وتعظيم إيرادات الدولة ورفع مستوى الأداء ولتحديد الهيكل التنظيمي للوزارة.

كما أكمل المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون إدارة المخلفات البلدية الصلبة المقدم من لجنتي الزراعة والموارد المائية والأهوار والبيئة، والخدمات والإعمار، بهدف تنظيم عملية إدارة المخلفات الصلبة وفقاً للشروط والمحددات البيئية والاستخدام الفعال للموارد وتشجيع استخدام المنتجات القابلة للتدوير واعتماد الطرق التكنولوجية الحديثة في إدارة المخلفات وجذب وتشجيع الاستثمار في مجال إدارة المخلفات.

وفي شأن آخر، أعرب رئيس مجلس النواب عن رفضه التام لقرار قطع الحصة التموينية عن منتسبي الجيش والشرطة بمختلف صنوفهم، موجها لجنتي الأمن والدفاع، والاقتصاد والصناعة والتجارة بمتابعة الموضوع ومخاطبة الحكومة للتريث أو إلغاء هذا القرار.

بعدها تقرر رفع الجلسة إلى اليوم الخميس.

بدورها، قالت عضو لجنة النقل والاتصالات، سمية الحلفي إن "قانون وزارة الاتصالات، يمكن أن يخدم المواطن، عن طريق تنظيم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات، وتحسين الخدمة، وحماية الحقوق الرقمية".

وبينت، أن "منع حجب مواقع التواصل إلا بموافقة البرلمان، ليس مضموناً بشكل صريح في أغلب الطروحات الحالية"، مشيرةً إلى أن "تضمين هذا المبدأ يحتاج نصاً واضحاً يتم إدراجه تشريعياً يقيِّد صلاحيات الحجب ويجعلها أما بقرار قضائي أو بموافقة تشريعية خاصة في حالات الحجب الشامل".

إلى ذلك، يعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة من المؤمل أن تشهد قراءة مقترح قانوني رعاية الأحداث وحماية المعلمين والمدرسين .

وقالت عضو لجنة التربية النيابية، زهراء الحجامي إن التعديل يهدف لحماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين في التعليم الحكومي والأهلي والأوقاف من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز جرَّاء قيامهم بأعمالهم الوظيفة الرسمية أو بسببها، مشيرةً إلى أن القانون سيفرض عقوبات صارمة تحدُّ من هذه الظواهر التي تسيء للكوادر التربوية.

وأضافت أن القانون سيتضمن تخصيص قطع أراضٍ سكنية استثناء من شرط مسقط الرأس، ومنح قروض وسلف للملاكات التربوية، وزيادة عدد المقاعد الدراسية في التعليم العالي لتطوير الكفاءات وإكمال دراسات الراغبين بذلك من الملاكات.

من جانبها قالت عضو اللجنة، رجاء الحربي: إن اللجنة اجتمعت بشكل مكثف خلال الأسبوع الحالي للخروج بمقترح قانون رصين يمكن أن ينصف شريحة المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.

وأضافت الحربي أن القانون تضمن إضافة فقرات مهمة يمكن أن تنقل الواقع التربوي والتدريسي إلى أفضل مما هو عليه الآن.

أما نقيب المعلمين عدي العيساوي، فقد بين تقديم النقابة جملة من المقترحات إلى القانون.

وأضاف العيساوي أن أبرز المقترحات شمول المعلمين المتعاقدين بأحكام قانون حماية المعلم أسوة بزملائهم من الملاك الدائم بما يحقق العدالة الوظيفية بينهم، وتضمين فقرات جزائية رادعة بحق المتجاوزين على المؤسسات التربوية والتعليمية والملاكات العاملة فيها بما يشمل الموظفين والمتعاقدين مع وزارة التربية على أن يقتصر التنازل على الحقِّ الشخصي فقط حفاظاً على كرامة وهيبة المعلم وصون العملية التربوية.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
حافظ القاضي في بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-23
Play
حافظ القاضي في بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-23
عشرين
Play
عشرين
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
Play
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-22
Play
العراق في دقيقة 22-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-22
Play
نشرة ٢٢ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-22
Live Talk
Play
Live Talk
تلوث المياه في العراق وأثره على الثروة السمكية - الحلقة ٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-22
Play
تلوث المياه في العراق وأثره على الثروة السمكية - الحلقة ٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
Play
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
Play
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
Play
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
Play
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
اخترنا لك
السامرائي يستقبل السفير الروسي في بغداد ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية
07:08 | 2026-04-23
الشيخ همام حمودي للسفير الروسي: لا نسعى لإرضاء أحد سوى شعبنا ومصالح بلدنا العليا
06:38 | 2026-04-23
مصدر لـ السومرية: الانتربول الأردني يعتقل محافظ صلاح الدين الاسبق عمار جبر
05:24 | 2026-04-23
ساعة الصفر تقترب.. الإطار التنسيقي في سباق مع الزمن لحسم مرشح الحكومة
05:12 | 2026-04-23
العنكوشي يدعو إلى تغليب المصلحة الوطنية واحترام التوقيتات الدستورية
13:51 | 2026-04-22
آميدي يدعو الإطار التنسيقي إلى تسمية مرشح رئاسة الوزراء ضمن المدة الدستورية
13:01 | 2026-04-22

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.