الشيخ همام حمودي للسفير الروسي: لا نسعى لإرضاء أحد سوى شعبنا ومصالح بلدنا العليا

وذكر للشيخ ، "اللقاء ناقش اهمية الحراك الذي يشهده الإطار التنسيقي من أجل تشكيل حكومة جديرة بإدارة تحديات المرحلة، وبما يرضي شعبنا ويحقق مصالح بلدنا العليا قبل إرضاء اي جهة اخرى، مشدداً على حرص على بناء علاقات دولية متوازنة وفق ثوابته الوطنية".وتابع، ان " ما يشكله نظام نتنياهو المتطرف من تهديد مستمر لامن واستقرار المنطقة يستوجب تعاون دولها وتنسيقها الامني، خاصة في ظل الواقع الجديد الذي فرضته الجمهورية الاسلامية بصمودها وتغييرها لتوازنات القوى".