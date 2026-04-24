اتصالات مكثفة لازالة الخلافات عن البدري.. وحسم المرشح يقترب مع انتهاء المهلة الدستورية

ونقلت الشرق الاوسط عن مصادر قولها إن "الاتصالات بين قادة الاطار، بحثت إمكانية إزالة الخلافات حول ترشيح ".وكان ، وهو رئيس هيئة المساءلة والعدالة، قد حصل على 7 أصوات من أصل 12 صوتاً لقادة الإطار التنسيقي الذي كان اتفق على أن يمر المرشح بأغلبية 8 أصوات.وأوضحت المصادر أن "ما كان يؤخر التحالف الشيعي عن حسم قراره بشأن المرشح التوافقي هو الأصوات المتأرجحة، وبعضها يؤيد ترشيح الحالي ".وذكرت أن "اتصالات الساعات الأخيرة قرّبت الإطار التنسيقي من الاتفاق النهائي على مرشح نهائي لرئاسة الحكومة".إلا أن المفاجآت قد تعيد المشهد مجدداً إلى مرشح تسوية آخر من قائمة تضم 6 شخصيات على طاولة الإطار التنسيقي.