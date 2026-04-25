باكستان: مستمرون بتسهيل عقد جولة جديدة من المفاوضات الإيرانية - الأمريكية

وقال دار، أن "الجهود مستمرة لتسهيل محادثات إيرانية أمريكية لتحقيق السلام".ووصل وزير الخارجية الايرانية امس الجمعة الى اسلام اباد في زيارة رسمية لا علاقة لها بعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع امريكا بحسب ما اعلنت عنه الخارجية الايرانية.من جانبه، أفاد أن ويتكوف وكوشنر سيجريان "محادثات مباشرة" مع ممثلي الجانب الإيراني، إلا أن الخارجية الإيرانية أكدت أن المفاوضات المباشرة مع الجانب الأميركي غير مطروحة الان.