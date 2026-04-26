Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سماع أصوات دفاعات جوية غربي إيران
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

موازنة العراق 2026 في "ثلاجة" الانتظار: ركود يضرب 50% من الناتج المحلي

سياسة

2026-04-26 | 04:37
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
موازنة العراق 2026 في &quot;ثلاجة&quot; الانتظار: ركود يضرب 50% من الناتج المحلي
493 شوهد

السومرية نيوز – اقتصاد

حذّر خبراء ومختصون في الشأنين الاقتصادي والمالي؛ من الآثار السلبية المكلفة لتأخر إقرار موازنة العام الحالي 2026 المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة، وأبدى المختصون تخوفهم من أن تأخر إقرار الموازنة في العراق وما تسببه من خسائر اقتصادية كبيرة، في مقابل حلول مؤجلة تخسر عامل الزمن، إذ لم يعد هذا التأخر حدثًا استثنائيًا، بل بات ظاهرة متكررة تلقي بظلالها الثقيلة على مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد.

في المقابل، أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أن تأخر إرسال مشروع الموازنة يضع عدة خيارات أمام الدولة؛ أبرزها اللجوء إلى قوانين الاقتراض او تشريع قانون يشبه قانون الأمن الغذائي، فيما شددت على أن أي تحرك تشريعي بهذا الاتجاه يتطلب طلباً رسمياً من الحكومة.

عوامل سلبية
المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، قال إنه "في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي، الذي يُقدَّر بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعد المحرّك الرئيس للنمو، يتحول أي تأخير في إقرار الموازنة إلى عامل ركود يصيب مفاصل الدولة والقطاع الخاص على حد سواء، ويخلق حالة ممتدة من عدم اليقين".

وأوضح، "تظهر أولى تداعيات هذا التأخر بوضوح في تعطّل المشاريع الاستثمارية، لا سيما الجديدة منها". مبيناً أن "غياب التخصيصات المالية يمنع الوزارات من إطلاق مشاريع جديدة، كما يعرقل استكمال المشاريع القائمة، خصوصًا في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والطاقة والخدمات. ولا يعني هذا التوقف تأجيل التنمية فحسب، بل ينعكس مباشرة على سوق العمل، حيث تتراجع فرص التوظيف وترتفع معدلات البطالة، ولا سيما بين فئة الشباب التي تعتمد بدرجة كبيرة على الوظائف المرتبطة بالمشاريع الحكومية".

وأكد صالح، أنه "في المقابل، تضطر الحكومة إلى العمل وفق آلية الصرف المؤقت التي نصّ عليها قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدل، وهي آلية تركز على تغطية النفقات التشغيلية، مثل الرواتب وتسيير الأعمال اليومية". وبيّن أنه "على الرغم من أهمية هذه النفقات في الحفاظ على الاستقرار الإداري، فإنها لا تسهم في تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، لافتقارها إلى البعد الاستثماري القادر على تحفيز الإنتاج وتوليد القيمة المضافة. ونتيجة لذلك، يتباطأ الاقتصاد وتتراجع قدرته على خلق فرص جديدة وتحقيق تنمية مستدامة".

وأشار صالح، إلى أن "تأثير هذا الواقع لا يقتصر على القطاع العام، بل يمتد إلى القطاع الخاص الذي يجد نفسه في بيئة ضبابية تفتقر إلى الوضوح والاستقرار. فالشركات التي تعتمد على العقود الحكومية تتضرر بشكل مباشر من تأخر المستحقات وتعليق المشاريع، ما يدفعها إلى تقليص نشاطها أو تأجيل خطط التوسع. كما يتردد المستثمرون، سواء المحليون أو الأجانب، في دخول سوق تفتقر إلى الاستقرار المالي، الأمر الذي ينعكس سلبًا على تدفق الاستثمارات ويضعف ثقة السوق بشكل عام".

وأضاف، "ينعكس هذا المناخ من عدم اليقين على الأسواق، حيث تتذبذب التوقعات الاقتصادية ويزداد الحذر في الإنفاق والاستهلاك. ومع غياب رؤية مالية واضحة، تتراجع الثقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، ما يفاقم من حدة التباطؤ ويعمّق الاختلالات الاقتصادية القائمة".

وبيّن المستشار المالي، أنه "في مواجهة هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى تبني حلول عملية من شأنها الحد من آثار تأخر إقرار الموازنة. ومن بين هذه الحلول، اعتماد موازنة مؤقتة أكثر مرونة تتيح استمرار الإنفاق الاستثماري، بدل الاقتصار على النفقات التشغيلية. كما قد يتطلب الأمر تعديل قانون الإدارة المالية النافذ بما يسمح بتبني نماذج للموازنات المؤقتة، بالاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال. كذلك، يمثل إصلاح آلية إعداد وإقرار الموازنة خطوة أساسية، من خلال تحديد جداول زمنية واضحة وملزمة، وفق المسار الدستوري، وتقليل التعقيدات السياسية التي غالبًا ما تعرقل تمريرها".

وتابع صالح، أنه "إلى جانب ذلك، تبرز أهمية تنويع مصادر الإيرادات لتقليل الاعتماد المفرط على النفط، عبر تطوير القطاعات الإنتاجية وتعزيز الإيرادات غير النفطية بشكل متوازن. كما يمكن توسيع دور القطاع الخاص من خلال الشراكات مع الحكومة لتنفيذ المشاريع الكبرى، بما يخفف الضغط على المالية العامة ويوفر بدائل تمويلية أكثر استدامة".

وفي المحصلة، يكشف تأخر إقرار الموازنة عن خلل هيكلي في إدارة المالية العامة، على المستويين التنفيذي والتشريعي، ما يتطلب إصلاحات أعمق تتجاوز الحلول المؤقتة. فاستمرار هذا النمط من التأخر يعني بقاء الاقتصاد رهينة للتجاذبات السياسية، وتحمّل المواطن كلفة ذلك في صورة فرص ضائعة وخدمات متراجعة. وبينما تبدو الحلول متاحة، يبقى التحدي الحقيقي في القدرة على تحويلها إلى التزامات فعلية تضمن استقرارًا ماليًا واقتصاديًا طويل الأمد.

حلول اللجنة المالية
أما اللجنة المالية النيابية، فرأت أن أمام الدولة عدة حلول لمعالجة تأخر موازنة 2026، أبرزها اللجوء إلى قوانين الاقتراض أو تشريع قانون يشبه قانون الأمن الغذائي.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، إن "هناك عدة خيارات في حال تأخر إرسال الموازنة؛ منها الذهاب إلى قوانين الاقتراض كما حصل في عام 2021، أو تشريع قانون مشابه لقانون (الأمن الغذائي)، لكن ذلك يعتمد على حاجة الحكومة وتنسيقها مع مجلس النواب".

وأضاف، أن "الحكومة الحالية تعمل بصيغة تصريف الأعمال ولا تمتلك صلاحية تقديم مشاريع قوانين مالية كبيرة بشكل منفرد، ما يستدعي التنسيق مع البرلمان في حال الحاجة إلى الاقتراض أو تشريع قوانين طارئة"، موضحاً أن "الحكومة تمتلك صلاحية الصرف وفق قاعدة (1 على 12) من الموازنة التشغيلية ما يضمن استمرار صرف رواتب الموظفين دون الحاجة إلى قانون جديد باستثناء حالات خاصة كإدراج عقود جديدة بعد عام 2025".

وأشار كوجر، إلى أن "الذهاب إلى الاقتراض يرتبط بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة، وفي حال حسم هذا الملف ضمن المدد الدستورية يفترض بالبرلمان أن يضغط على الحكومة من أجل أن تقدم مشروع قانون الموازنة بأسرع وقت، كونه ينظم إدارة الدولة مالياً بما يشمل التعيينات والمناقلات وتوجيه الانفاق".

وأكد، أن "مجلس النواب لا يمكنه المضي بتشريع قوانين ذات جانب مالي دون تنسيق مع الحكومة، كما أن قانون (الأمن الغذائي) السابق شرع بطلب وموافقة من الجهات التنفيذية"، مبيناً أن "مجلس النواب يمكن أن يساند الحكومة عبر تشريع قوانين طارئة إذا تطلبت الظروف الأمنية والاقتصادية ذلك سواء من خلال قانون اقتراض أو قانون شبيه بالأمن الغذائي، لكن حتى الآن لا يوجد أي طلب رسمي من الحكومة بهذا الاتجاه".

وشدد كوجر، على أنه "لا يوجد توجه لإقرار موازنة ثلاثية وستعود الموازنات إلى نظامها السنوي المعتاد"، لافتاً إلى أن "أي خطوة مستقبلية ستبقى مرهونة بطلب الحكومة واحتياجاتها الفعلية".

حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-26
Play
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٢٥ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-25
Play
٢٥ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-25
Play
العراق في دقيقة 25-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-25
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
Live Talk
Play
Live Talk
اثر المحتوى الثقافي على الشباب في زمن السرعة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-23
Play
اثر المحتوى الثقافي على الشباب في زمن السرعة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-23
عشرين
Play
عشرين
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
Play
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
Play
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
Play
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
Play
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
Play
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-26
Play
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٢٥ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-25
Play
٢٥ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-25
Play
العراق في دقيقة 25-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-25
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
Live Talk
Play
Live Talk
اثر المحتوى الثقافي على الشباب في زمن السرعة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-23
Play
اثر المحتوى الثقافي على الشباب في زمن السرعة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-23
عشرين
Play
عشرين
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
Play
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
Play
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
Play
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
Play
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
Play
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20

اخترنا لك
الحكيم: ‏ ضرورة تمثيل المكوِّن الأكبر بما يستحقه
09:52 | 2026-04-26
رئيس الوزراء يوجه بتشكيل هيئة لمتابعة تنفيذ مشروع أنبوب نفط بصرة- حديثة
07:57 | 2026-04-26
آميدي والسامرائي يؤكدان أهمية الالتزام بالاستحقاقات الدستورية
13:09 | 2026-04-25
الشيخ همام حمودي يكشف اولويات الاطار لاختيار مرشح رئاسة الحكومة
12:10 | 2026-04-25
تأجيل اجتماع الإطار التنسيقي لاختيار مرشح رئاسة الحكومة إلى الغد
11:13 | 2026-04-25
نائب: عدم حسم مرشح الإطار يدفع للإبقاء على السوداني كخيار أفضل لرئاسة الوزراء
10:22 | 2026-04-25

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.