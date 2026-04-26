رئيس الوزراء يوجه بتشكيل هيئة لمتابعة تنفيذ مشروع أنبوب نفط بصرة- حديثة
سياسة
2026-04-26 | 07:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
133 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
وجّه رئيس
مجلس الوزراء
،
محمد شياع السوداني
، اليوم الأحد، بتشكيل هيئة خاصة لمتابعة تنفيذ مشروع أنبوب نفط بصرة- حديثة المتعدد الاتجاهات.
وذكر
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "رئيس مجلس الوزراء،
محمد شياع السوداني
، ترأس اجتماعاً خاصاً بمتابعة مشروع خط أنابيب النفط (بصرة- حديثة - متعدد الاتجاهات)، بحضور وزيري؛ النفط، والصناعة، وعدد من المستشارين المختصين".
وقدّم وزيرا النفط والصناعة والمعادن، بحسب البيان، "شرحاً مفصلاً عن المشروع ونقاط التلكؤ التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلاً عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ؛ الأول الموقّع في (11 آب 2024) بين شركة
نفط البصرة
وشركة المشاريع النفطية في
وزارة النفط
، والثاني الموقّع في (7 كانون الثاني 2025) بين شركة المشاريع النفطية، والشركة العامة للحديد والصلب في
وزارة الصناعة
والمعادن".
وبين
رئيس الوزراء
، أن "مشروع الأنبوب الناقل، بصرة - حديثة، سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه ميناء جيهان التركي، وموانئ بانياس والعقبة، فضلاً عن توفير المرونة لتغذية
مصافي الوسط
والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف".
وأكد، أن "المشروع حين جرى طرحه، مثل استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية، وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة
العراق
النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة، وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية".
ووجّه رئيس مجلس الوزراء "بتشكيل هيئة خاصة لتنفيذ المشروع، برئاسة وكيل وزارة النفط، وعضوية مستشاري رئيس مجلس الوزراء المختصين، والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن".
وشهد الاجتماع، وفقاً للبيان، "بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ 1.5 مليار دولار، خلال العام الجاري تموّل بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أنّ الكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى 5 مليارات دولار".
مقالات ذات صلة
رئيس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة لاصلاح ادارة الخطوط الجوية العراقية
10:24 | 2026-04-19
تعيين "ماري ياماشيتا" لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2792 في العراق
11:26 | 2026-04-01
هيئة الإعلام تؤكد التزامها بالإجراءات القانونية في متابعة الأعمال الدرامية خلال رمضان
04:34 | 2026-02-22
رئيس هيئة المنافذ يعلن توقف حركة التجارة والمسافرين في منفذ الشلامجة
06:34 | 2026-04-04
تجميد سرايا السلام في كربلاء وغلق كافة المقرات
16:58 | 2026-04-24
أمن
26.45%
16:58 | 2026-04-24
تجميد سرايا السلام في كربلاء وغلق كافة المقرات
16:58 | 2026-04-24
لاعب سعودي يسقط إسرائيليا "بنطحة" في نهائي دوري أبطال آسيا
15:01 | 2026-04-25
رياضة
25.98%
15:01 | 2026-04-25
لاعب سعودي يسقط إسرائيليا "بنطحة" في نهائي دوري أبطال آسيا
15:01 | 2026-04-25
تعرضت للضرب بوحشية وفقدت الوعي.. الصحافية الأميركية شيلي كيتلسون تكشف تفاصيل اختطافها بالعراق
02:28 | 2026-04-25
محليات
24.48%
02:28 | 2026-04-25
تعرضت للضرب بوحشية وفقدت الوعي.. الصحافية الأميركية شيلي كيتلسون تكشف تفاصيل اختطافها بالعراق
02:28 | 2026-04-25
العراق يتحرك مباشرة نحو واشنطن بشأن الدولار
05:34 | 2026-04-25
اقتصاد
23.09%
05:34 | 2026-04-25
العراق يتحرك مباشرة نحو واشنطن بشأن الدولار
05:34 | 2026-04-25
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-26
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-26
نشرة أخبار السومرية
٢٥ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-25
نشرة أخبار السومرية
٢٥ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
Live Talk
اثر المحتوى الثقافي على الشباب في زمن السرعة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-23
Live Talk
اثر المحتوى الثقافي على الشباب في زمن السرعة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-23
عشرين
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
عشرين
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-26
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-26
نشرة أخبار السومرية
٢٥ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-25
نشرة أخبار السومرية
٢٥ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
Live Talk
اثر المحتوى الثقافي على الشباب في زمن السرعة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-23
Live Talk
اثر المحتوى الثقافي على الشباب في زمن السرعة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-23
عشرين
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
عشرين
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
اخترنا لك
الحكيم: ضرورة تمثيل المكوِّن الأكبر بما يستحقه
09:52 | 2026-04-26
موازنة العراق 2026 في "ثلاجة" الانتظار: ركود يضرب 50% من الناتج المحلي
04:37 | 2026-04-26
آميدي والسامرائي يؤكدان أهمية الالتزام بالاستحقاقات الدستورية
13:09 | 2026-04-25
الشيخ همام حمودي يكشف اولويات الاطار لاختيار مرشح رئاسة الحكومة
12:10 | 2026-04-25
تأجيل اجتماع الإطار التنسيقي لاختيار مرشح رئاسة الحكومة إلى الغد
11:13 | 2026-04-25
نائب: عدم حسم مرشح الإطار يدفع للإبقاء على السوداني كخيار أفضل لرئاسة الوزراء
10:22 | 2026-04-25
