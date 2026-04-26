الحكيم: ‏ ضرورة تمثيل المكوِّن الأكبر بما يستحقه

وقال في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تحالف قوى استقبل صباح اليوم بمكتبه، أمين عام ".واضاف ان "اللقاء تناول تطورات المشهد السياسي في وملف تشكيل الحكومة الجديدة".‏وشدَّد "على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية وعدم تجاوزها"، داعياً إلى "التمسك بوحدة الإطار التنسيقي".وبين أن "الإطار قدَّم نموذجاً سياسياً مهماً خلال المرحلة الماضية"، مشددا "على ضرورة تمثيل المكوِّن الأكبر بما يستحقه، وبما يحقق المصلحة الوطنية لعموم الشعب العراقي".‏وبيَّن "أهمية إيقاف دائم للحرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد"، داعياً " إلى تحمُّل مسؤولياته تجاه هذا الصراع الذي ألقى بتداعياته على المنطقة والعالم".