الشيخ حمودي والعامري يؤكدان: حفظ وحدة الإطار أساس إيجاد حكومة قوية وضمان نجاحها

وقال مكتب الشيخ في بيان ورد لـ ، ان "رئيس استقبل اليوم الامين العام لمنظمة "، مبينا انه "تم بحث إتجاهات الحوارات السياسية على مسار تسمية مرشحاُ لرئاسة الوزراء، وأهمية الوصول الى رؤية سديدة تنسجم وتحديات المرحلة الداخلية والخارجية والخصوصيات الوطنية".وأكد الطرفان "حرصهما على ان التفاهمات والتوافق داخل الاطار وحفظ وحدته هو الأساس لضمان حكومة قوية يتعاون الجميع على إنجاح برامجها، وتجاوز التحديات التي تواجهها"، مشددان "على مسؤولية الجميع في تغليب المصالح العليا واحترام المدد الدستورية، والإسراع في إيجاد حكومة كاملة الصلاحيات تكفل أداء مسؤولياتها المختلفة تجاه البلد وأبنائه".