الإطار التنسيقي يختار علي الزيدي لمنصب رئيس الوزراء

وجاء في بيان لللإطار، "عقد الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، اجتماعه الهام في القصر الحكومي ببغداد، بما يمثل من رمزية لاستمرار مؤسسات الدولة، ومقر للسلطة التنفيذية التي تنبثق من إرادة شعبنا العراقي".وفي مستهل الاجتماع، أشاد قادة الإطار وفق البيان "بما قدمته حكومة رئيس خلال مدة ثلاث سنوات ونصف، من اداء وطني ومسؤول في مواجهة التحديات الاقتصادية والاقليمية والدولية، وبما تحقق من البرنامج الحكومي خصوصا على مسار التنمية، واستعادة ثقة المواطن العراقي في نظامه السياسي والانتخابي والذي اتضح جلياً عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية الأخيرة".كما ثمن الاطار التنسيقي، "المواقف التاريخية المسؤولة لرئيس ائتلاف دولة القانون ، ورئيس ائتلاف الاعمار والتنمية ، عبر التنازل عن الترشيح لرئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة، في خطوة تؤكد الحرص على المصالح الوطنية العليا، وتيسير تجاوز الانسداد السياسي، ولإتاحة الفرصة امام الاطار التنسيقي لاختيار المرشح الذي تتوافق معه المواصفات المطلوبة لشغل منصب رئيس ، ويتناسب مع متطلبات المرحلة وتحدياتها".وتابع البيان "بعد تدارس أسماء المرشحين، جرى اختيار ، ليكون مرشح كتلة الإطار التنسيقي، بوصفها الكتلة الأكبر في ، لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة".