السوداني يؤكد حرصه على التعاون مع الزيدي خلال مدة التكليف

وقال في بيان، "نتقدم بالتهنئة والتبريكات إلى السيد علي فالح ، بمناسبة ترشيحه من قبل قوى الإطار التنسيقي، التي تمثل الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وإصدار كتاب تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة من قبل السيد رئيس الجمهورية، متمنين له التوفيق في مهمته الوطنية".وأضاف "نؤكد هنا حرصنا على دعم كل الخيارات التي تتحقق وفقاً للإجماع الوطني، والتي كانت ثمرة للمشاركة الواسعة والفعالة لأبناء شعبنا الكريم في الانتخابات التشريعية الماضية، مثلما نؤكد حرصنا على التعاون مع السيد الزيدي خلال مدة التكليف من إجل إكمال متطلبات تشكيله للحكومة".