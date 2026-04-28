Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بينهم عرب.. مصرع 38 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

قانون الخدمة والتقاعد العسكري الى التعديل البرلماني

سياسة

2026-04-28 | 02:09
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قانون الخدمة والتقاعد العسكري الى التعديل البرلماني
1,361 شوهد

السومرية نيوز- سياسي
يتجه مجلس النواب، الى إدراج مقترح تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة.

وقال عضو لجنة الأمن النيابية كريم عليوي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته السومرية نيوز، أن "تفعيل قانون التقاعد العسكري يُعدُّ من القضايا الأساسية التي تحظى باهتمام اللجنة، نظراً لارتباطه المباشر بشريحة واسعة من أبناء الشعب العراقي، لاسيما منتسبي القوات الأمنية الذين قدموا خدمات كبيرة في مختلف الظروف".
 وأشار عليوي، إلى أن هناك توجهاً واضحاً خلال هذه الدورة البرلمانية لتكثيف الجهود الرامية إلى إقرار التعديلات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، بما يسهم في دعم هذه الشريحة وتعزيز أوضاعها المهنية والمعيشية.
من جانبه، بيّن النائب عثمان الشيباني للصحيفة الرسمية تابعته السومرية نيوز، أن "إدراج مقترح التعديل على جدول أعمال الجلسة المقبلة لم يأتِ بشكل مفاجئ، بل هو نتيجة عمل مستمر ومتابعة دقيقة من قبل أعضاء لجنة الأمن والدفاع، الذين سعوا إلى دفع هذا الملف نحو مراحل متقدمة من النقاش التشريعي". 
وأكد الشيباني، أن "التعديل يتضمن إلغاء شرط العمر بشكل نهائي، وهو من أبرز النقاط التي كانت محل اعتراض من قبل العديد من المنتسبين، مقابل اعتماد مدة خدمة فعلية لا تقل عن (15) سنة كشرط أساسي للاستحقاق التقاعدي".
وأضاف أن "هذا التوجه يشمل منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية على حدٍّ سواء، ويهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة وإنصاف من قضوا سنوات خدمتهم في مواقع المسؤولية الأمنية".
بدوره، أشار النائب أحمد الخزعلي للصحيفة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إلى أن "التعديل المقترح يتجه نحو معالجة الإشكاليات التي رافقت تطبيق القانون سابقاً، لاسيما ما يتعلق بشرط العمر المحدد بـ(45) عاماً، والذي كان يشكل عائقاً أمام استفادة عدد من المنتسبين من حقوقهم التقاعدية".
 وأوضح أن "اعتماد مدة الخدمة الفعلية البالغة (15) سنة كمعيار بديل يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق توازن أكثر واقعية بين متطلبات الخدمة وحقوق المنتسبين"، مؤكداً أن "هذا التعديل يأتي في إطار تقدير التضحيات التي قدمها منتسبو الأجهزة الأمنية، وتعزيزاً لمبدأ العدالة في منح الاستحقاقات".
وأضاف " أن "هذا التحرك يعكس توجهاً نيابياً نحو إعادة النظر في القوانين التي تمسُّ بشكل مباشر حياة شريحة واسعة من العاملين في المؤسسات الأمنية، خصوصاً في ظل الظروف التي مر بها العراق خلال السنوات الماضية، والتي وضعت هذه الفئات في واجهة التحديات الأمنية".
وتوقع أن "يسهم إقرار التعديل، في حال التصويت عليه، في تحقيق استقرار أكبر للمنتسبين، وتوفير ضمانات أوضح لمستقبلهم الوظيفي بعد انتهاء الخدمة".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
الإطار يتأخر… والقرار يتبعثر - عشرين م٥ - الحلقة ٢٠ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-27
Play
الإطار يتأخر… والقرار يتبعثر - عشرين م٥ - الحلقة ٢٠ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٢٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-27
Play
٢٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-27
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-27
Play
العراق في دقيقة 27-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-27
Live Talk
Play
Live Talk
بين الرياضة والسوشيال ميديا: كيف تُصنع النجومية اليوم؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-27
Play
بين الرياضة والسوشيال ميديا: كيف تُصنع النجومية اليوم؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-27
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-27
Play
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-27
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
Play
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
Play
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
Play
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
Play
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.