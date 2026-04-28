الإطار التنسيقي يبحث تأليف الكابينة الوزارية وحسم الاستحقاقات

بحث الإطار التنسيقي، مساء الثلاثاء، تأليف الكابينة الوزارية وآليات حسم الاستحقاقات والاختيارات.

وجاء في بيان للإطار، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه بحضور لمناقشة تشكيل الحكومة المرتقبة".

وأضاف البيان أن "الإطار التنسيقي بحث تأليف الكابينة الوزارية وآليات حسم الاستحقاقات والاختيارات بما يفضي إلى بلورة حكومة قوية وقادرة على تجاوز التحديات"، مؤكدا "ضرورة ترك الخيار الأخير لرئيس الوزراء المكلف باختيار أعضاء الطاقم الوزاري".

وشدد الإطار التنسيقي على "أهمية الشراكة وتغليب المصلحة العامة بترصين الخيارات وفق معايير النزاهة والكفاءة والمسؤولية الوطنية"، مؤكدا "أهمية انسجام الفريق الحكومي المقبل لعبور المنعطفات وتحقيق تطلعات أبناء الشعب العراقي كافة".

وقرر رئيس الجمهورية ، مساء أمس الاثنين، تكليف بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي.