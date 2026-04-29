السفارة الأمريكية في بغداد تبارك تكليف الزيدي في تشكيل الحكومة

وقالت السفارة في بيان ورد لـ ، إن "بعثة في تعرب عن أطيب تمنياتها إلى المكلّف ، في مساعيه لتشكيل حكومة قادرة على تحقيق تطلعات جميع العراقيين لدعم مستقبل أكثر إشراقاً وسلاماً".واضافت "نُعلن تضامننا مع الشعب العراقي الساعي إلى تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في صون سيادة العراق، وتعزيز الأمن لدحر الإرهاب، وبناء مستقبل مزدهر يحقق فوائد ملموسة للأمريكيين والعراقيين".