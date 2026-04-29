يتضمن المخالفات.. توجه لتعديل قانون المرور
2026-04-29 | 02:09
كشفت
اللجنة القانونية
النيابية، اليوم الاربعاء، عن التوجه لتعديل
قانون المرور
، فيما اكدت ان قانون المرور النافذ أصبح عبئاً حقيقياً على المواطن.
وقال عضو اللجنة
محمد الخفاجي
في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، ان "تعديل
قانون المرور
بات في مراحله شبه النهائية"، لافتاً إلى أن "التجربة التطبيقية للقانون الحالي منذ عام 2017 كشفت عن جملة من الثغرات، خصوصاً ما يتعلق بقيم الغرامات وآلية احتسابها، فضلاً عن الإشكالات المرتبطة بالمخالفات المسجلة عبر
الأنظمة الإلكترونية
، وهو ما دفع إلى إعداد تعديل شامل يركز بشكل أساسي على معالجة ملف الغرامات ومضاعفتها".
فيما أكد النائب
جواد رحيم الساعدي
أن "قانون المرور النافذ أصبح عبئاً حقيقياً على المواطن"، مشيراً إلى "وجود تحرك نيابي لتعديله وطرحه قريباً للتصويت".
وأوضح أن "بعض الغرامات وصلت إلى حدود غير منصفة، إذ تبلغ في بعض المخالفات نحو 200 ألف دينار، وهو ما يفوق القدرة المالية لشريحة واسعة، لاسيما مع مضاعفتها عند التأخر في التسديد".
وأضاف أن "اعتماد الكاميرات الإلكترونية أدى إلى تسجيل مخالفات متعددة لنفس الخطأ خلال يوم واحد، ما يتسبب بتراكم مبالغ كبيرة دون علم المواطن، ليُفاجأ بها لاحقاً عند مراجعة دوائر المرور، خصوصاً في حالات نقل ملكية المركبات".
وكشف أن "مجموع الغرامات المسجلة خلال عام 2025 بلغ نحو 161 مليار دينار، وهو رقم يعكس حجم الضغط المالي الواقع على المواطنين"، مبيناً أن "بعض أصحاب سيارات الأجرة باتت الغرامات المترتبة عليهم تفوق قيمة مركباتهم، في مؤشر واضح على خلل في فلسفة العقوبة".
وشدد على أن "
مجلس النواب
يدعم تطبيق القانون، لكنه يرفض أن تتحول العقوبات إلى وسيلة إرهاق للمواطن"، مؤكداً أن "الهدف الأساس من التشريعات هو تحقيق التنظيم وحماية المجتمع، لا إثقال كاهله بالديون، ما يستدعي إجراء مراجعة جدية لقانون المرور رقم (8 لسنة 2019) بما يحقق العدالة والتوازن".
مقالات ذات صلة
توجه برلماني لتعديل قانون العطل الرسمية وتقليل أيامها
02:01 | 2026-02-11
تحرك نيابي لتعديل القوانين: شمول الأوائل بالتعيين وإنصاف منتسبي الداخلية تقاعدياً
04:16 | 2026-02-15
قانون الخدمة والتقاعد العسكري الى التعديل البرلماني
02:09 | 2026-04-28
الحمداني ممثلا عن حكومة بغداد في الاجتماع الخاص بتعديل قانون مسودة مجالس المحافظات
12:24 | 2026-04-15
بالوثيقة.. صدور مذكرة قبض بحق "ابو درع"
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-29
عشرين
تكليف محفوف بالمخاطر… هل يمتلك الزيدي أدوات الحكم؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٢١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-28
نشرة أخبار السومرية
٢٨ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-28
Live Talk
العلم العراقي يحلّق عالميًا بأبطال المظليين - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
اخترنا لك
رئيس الوزراء المكلف يبحث مع رئيس تيار الحكمة تشكيل الحكومة الجديدة
05:02 | 2026-04-29
تحرك نيابي لفتح ملف المجمعات السكنية وفرض "سقوف سعرية" ملزمة
04:21 | 2026-04-29
المالكي يعرب عن دعمه للزيدي في مساعيه لتشكيل حكومة
04:05 | 2026-04-29
السفارة الأمريكية في بغداد تبارك تكليف الزيدي في تشكيل الحكومة
02:05 | 2026-04-29
السومرية نيوز تنشر وثيقة ترشيح الزيدي من قبل الإطار التنسيقي
15:55 | 2026-04-28
الإطار التنسيقي يبحث تأليف الكابينة الوزارية وحسم الاستحقاقات
15:43 | 2026-04-28
