السامرائي يلتقي المندلاوي ويبحثان دعم مسار تشكيل الحكومة الجديدة

وذكر بيان لمكتب ، انه "التقى رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، في ، رئيس ائتلاف الأساس العراقي ، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع السياسية ومسار تشكيل الحكومة الجديدة بعد تكليف برئاستها".وتناول اللقاء "أهمية تعزيز التفاهم بين القوى السياسية ودعم جهود تشكيل الحكومة وفق التوقيتات الدستورية المحددة، بما يمكنها من إدارة المرحلة المقبلة وتجاوز التحديات، إلى جانب التأكيد على العمل المشترك لتلبية تطلعات المواطنين وتعزيز أداء مؤسسات الدولة".