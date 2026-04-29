الزيدي والشرع يبحثان العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها

بحث المكلف ، والرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها بمختلف المجالات.

وقال مكتب في بيان، " تلقى المكلف السيد علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية العربية السورية السيد احمد الشرع، هنَّأه فيه بمناسبة تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة".

وجرت خلال الاتصال وفق البيان "مناقشة العلاقات الثنائية، وآفاق تطويرها في مختلف المجالات، وبما يعزز مصالح شعبي البلدين الشقيقين".