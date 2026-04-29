العراق يدعو من مجلس الأمن لتفعيل الحوار بين الدول المشاطئة للخليج

وقالت في بيان، "شارك المندوب الدائم لجمهورية لدى ، السفير ، في جلسة المنعقدة يوم الأربعاء، والمخصصة لمناقشة بند صيانة السلم والأمن الدوليين: الأمن البحري".

وأضاف البيان "ألقى السفير كلمة جمهورية العراق، أكد فيها الأهمية البالغة التي يوليها العراق للأمن البحري وحرية الملاحة"، وجدد "التزام العراق الكامل بضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، ولا سيما في ومضيق هرمز، وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)".



وأشار إلى أن أي "تهديد لهذه الممرات يمثل خطراً مباشراً على استقرار الاقتصاد العراقي، باعتبارها المسار الرئيسي لصادراته النفطية وتجارته الخارجية".



وتابع البيان أن "العراق دعا إلى تفعيل آليات الحوار والتعاون بين الدول المشاطئة للخليج"، مؤكداً "رفضه لأي إجراءات غير قانونية من شأنها عرقلة حركة التجارة الدولية، لما لها من تأثيرات سلبية على سلاسل التوريد العالمية، وانعكاساتها على أسعار الطاقة والغذاء".