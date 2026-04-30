ترامب يهاتف الزيدي ويوجه دعوة له لزيارة واشنطن بعد تشكيل الحكومة

وقال مكتب في بيان، "تلقى المكلف السيد علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، إتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي السيد ، قدم خلاله التهنئة لسيادته بمناسبة تكليفه رسمياً لتشكيل الحكومة الجديدة، كما وجه له دعوة رسمية لزيارة بعد تشكيل الحكومة".وشهد الاتصال بحسب البيان "استعراض العلاقات الستراتيجية الثنائية بين والولايات المتحدة، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن تأكيد الجانبين على العمل المشترك، والتعاون الثنائي من أجل ترسيخ الاستقرار في المنطقة".