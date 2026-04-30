ترامب يتمنى للزيدي التوفيق ويتطلع إلى علاقة قوية بين البلدين

تمنى الرئيس الأمريكي ، الخميس، التوفيق لرئيس الوزراء العراقي المكلف ، واعرب عن تطلعه إلى علاقة جديدة قوية بين البلدين.

وقال ، "هنيئا لعلي على ترشيحه لمنصب رئيس وزراء ، نتمنى لعلي الزيدي التوفيق في مساعي تشكيل حكومة جديدة خالية من الإرهاب وقادرة على بناء مستقبل مشرق للعراق".

وأضاف "نتطلع إلى علاقة جديدة قوية نابضة بالحيوية بين العراق والولايات المتحدة"، مردفا "هذه بداية فصل جديد بين العراق والولايات المتحدة يزخر بالازدهار والاستقرار والنجاح غير المسبوق".

وكان ترامب هنأ في اتصال هاتفي، الخميس، المكلف ، موجها دعوة له لزيارة بعد تشكيل .