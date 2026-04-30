الاطار التنسيقي يستعرض خطوات تشكيل الحكومة والمنهاج الوزاري

وجاء في بيان للاطار، "عقد الاطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي رقم 275 اليوم الخميس 30 نيسان 2026 في مكتب وبحضور ورئيس الوزراء المكلف السيد علي فالح ".

وناقش المجتمعون وفق البيان "مجمل القضايا السياسية والامنية والاقتصادية والتحديات التي افرزتها الحرب الدائرة في الشرق الاوسط وما انعكس منها على ".

وفي ملف تشكيل الحكومة استعرض "المجتمعون نتائج اللجان المشكلة لهذا الغرض والتي حققت تقدما واضحاً في حسم الوطني ضمن مدته الدستورية".

واستعرض رئيس الوزراء المكلف "خطوات تشكيل الحكومة ومفردات المنهاج الوزاري والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الامريكي".

وأكد الاطار التنسيقي على "اهمية بناء الدولة على اسس صحيحة تعزز من قوتها وهيبتها وسيادتها".