Sumer Fm
Sumer Fm
ماذا طلب الحزب الديمقراطي من الزيدي خلال زيارته إلى الاقليم؟
كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد، اليوم السبت، عن أبرز المطالب التي طرحها الحزب خلال زيارة
رئيس الوزراء
المكلف علي فالح
الزيدي
إلى الاقليم، مشيراً إلى أن اللقاء تناول ملفات سياسية وتشريعية مهمة.
وقال محمد في تصريح لـ
السومرية نيوز
، إن "الحزب الديمقراطي شدد على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز بما يضمن تنظيم العلاقة بين
الحكومة الاتحادية
وإقليم
كردستان
وفق الدستور".
وأضاف أن "من بين المطالب أيضاً تأمين حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية دون أي استقطاع، بما يضمن صرف رواتب موظفي
إقليم كردستان
بشكل منتظم ودون تأخير".
وأشار إلى أن "الحزب دعا كذلك إلى تنفيذ المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، باعتبارها استحقاقاً دستورياً يجب حسمه".
وتابع محمد أن "اللقاء تضمن التأكيد على أهمية تعديل
قانون الانتخابات
بما يعزز العملية الديمقراطية ويضمن تمثيلاً عادلاً لمختلف المكونات".
وفي ملف الأمن، أوضح أن "الحزب طالب بـحصر السلاح بيد الدولة، مع ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفصائل المسلحة الخارجة عن القانون، خاصة تلك التي قامت بقصف إقليم كردستان".
وأكد أن "هذه المطالب تمثل أولويات أساسية للحزب الديمقراطي في المرحلة الحالية"، داعياً إلى "التعاون بين القوى السياسية لتحقيق الاستقرار في البلاد".
مقالات ذات صلة
الزيدي يصل السليمانية ضمن زيارته إلى اقليم كردستان
10:25 | 2026-05-02
كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني تعلن مقاطعة جلسات البرلمان
14:55 | 2026-04-18
الحزب الديمقراطي بالبرلمان الأميركي: ضرورة انعقاد المجلس فوراً والتصويت لإنهاء الحرب
14:22 | 2026-04-07
السامرائي يستقبل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني ويبحثان مستجدات المرحلة السياسية
08:37 | 2026-04-01
الشيباني: دعوة الزيدي لزيارة واشنطن وإعادة شحنات الدولار هي خطوات عملية لدعم العراق
12:40 | 2026-05-02
مركز أبحاث أمريكي: واشنطن تدعم الزيدي بقوة ونجاحه بعالم الأعمال دليل كفاءته
11:57 | 2026-05-02
الزيدي يتلقى دعوة لزيارة قطر
10:54 | 2026-05-02
الزيدي يصل السليمانية ضمن زيارته إلى اقليم كردستان
10:25 | 2026-05-02
الزيدي يلتقي رئيس إقليم كردستان ويبحث تنظيم العلاقات وفقاً للأطر الدستورية والقوانين الناظمة
09:43 | 2026-05-02
الزيدي يلتقي في أربيل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق ويبحث ملف تشكيل الحكومة
08:20 | 2026-05-02
