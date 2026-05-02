مركز أبحاث أمريكي: واشنطن تدعم الزيدي بقوة ونجاحه بعالم الأعمال دليل كفاءته

وذكر المجلس في مقالة له ترجمتها وتابعته ، أن "الإطار التنسيقي قام فييوم الاثنين الماضي، بترشيح رجل اﻷعمال ليكون المقبل للعراق، منهيا عملية مفاوضات طويلة.وأضاف، أنه "مع تولي منصبه خلال اﻷسابيع المقبلة، سيواجه مجموعة معقدة من التحديات، من بينها حصر السلاح،واقتصاد هش يعتمد على النفط، وجهاز حكومي متضخم من حيث الرواتب، والفساد الذي يعيق في كثير من اﻷحيان حتى تحقيق تقدم محدود".وتابع أن "نجاح الزيدي في عالم اﻷعمال كدليل على كفاءته السياسية وقدرته على تولي هذا المنصب، كما ان الاتصال الهاتفي الذياجراه مع الزيدي والذي تضمن دعوة الى البيت اﻷبيض يشكل اشارة قوية على دعم لرئيس الوزراء العراقي المكلف".واكمل، أن "نجاح الزيادي يعتمد على إدراك القيادات في لخطورة المرحلة، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة، وفي حال فشل حكومة الزيدي، فإن هذا الفشل لن يقتصر عليه، بل سيعكس أزمة أعمق في مجمل النظام السياسي العراقي".