الزيدي وصالح يؤكدان أهمية توحيد الرؤى والمواقف وتغليب المصلحة الوطنية

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس في بيان، ان " المكلف علي فالح ، التقى رئيس تيار الموقف الوطني ، وذلك خلال زيارته الى ".واضاف البيان ان "اللقاء استعرض تطورات الاوضاع العامة في البلاد، وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة، الى جانب التأكيد على أهمية توحيد الرؤى والمواقف وتغليب المصلحة الوطنية، للمضي بتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات وترسيخ الاستقرار وتحقيق تطلعات ابناء الشعب العراقي".