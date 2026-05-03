السوداني يوجه باستلام طلبات الفلاحين والتحقيق بتعامل القوات الأمنية مع تجمعاتهم

وذكر لرئيس الوزراء في بيان أن "رئيس ، ، تابع مطالبات شريحة الفلاحين بشأن مستحقاتهم، وما حدث من تفريق القوات الأمنية لتجمعاتهم السلمية"، موجهاً "باستلام طلبات الفلاحين والمزارعين كافة، والتحقيق في موضوع تعامل القوات الأمنية مع تجمعاتهم المطلبية هذه".وأكد ، بحسب البيان، على "أهمية الدور المحوري الذي يمثله الفلاحون ضمن دورة التنمية الاقتصادية الوطنية".وشدد على "نهج الحكومة الثابت في رعايتهم، وتلبية مطالبهم وتهيئة أسباب تطوير قطاعاتهم، كما أنهم الشريحة الأكثر حرصاً على إدامة التواصل والتعامل القانوني المنضبط مع منتسبي القوات الامنية، الذين هم أبناء كل الشرائح والأطياف العراقية بلا استثناء".