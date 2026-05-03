المجلس السياسي الوطني: ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة

وذكر بيان للمجلس، "تم عقد اجتماع في مقر في ، بحضور رئيس وقادة الأحزاب والتحالفات المُشكِّلة للمجلس".وشهد الاجتماع "بحث ملف تشكيل الحكومة، مع التأكيد على أهمية تسريع إنجازها بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة".وأضاف أن "المجتمعين ناقشوا تقديم مقترحات و رؤى لمناقشتها ضمن المنهاج الحكومي، إلى جانب إعداد ورقة اتفاق سياسي تتناول معالجة المشكلات التي تواجه المحافظات المحررة وأبرز التحديات والمعوقات المتراكمة للسنوات السابقة ووضع آليات وحلول لها وسيتم تداولها ومناقشتها مع الشركاء السياسيين والاتفاق عليها".وشدد الاجتماع "على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، والعمل على توحيد الجهود لمواجهة التحديات السياسية والخدمية والاقتصادية".