المجلس السياسي الوطني يؤكد حضوره جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة

أكد الوطني، حضوره جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، وذلك خلال لقائه لجنة الإطار التنسيقي.

وجاء في بيان للمجلس، أن "قادة الوطني استقبلوا وفداً من الإطار التنسيقي في مقر رئيس ".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه ، وعدد من الملفات والمشكلات المتراكمة، وضرورة إيجاد رؤى وحلول تُضمَّن ضمن البرنامج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين وتعزيز الاستقرار".

ولفت الى أن "قادة المجلس أكدوا جهوزيتهم لحضور جلسة مجلس النواب لمنح الحكومة الجديدة الثقة، لتباشر مهامها في أسرع وقت ممكن".

وكان رئيس الجمهورية ، كلف في (28 نيسان 2026) بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي.