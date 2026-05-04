بينها حماية المسعفين.. حزمة تشريعات تتصدر جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم

وقالت عضو والبيئة النيابية، إن "القطاع الصحي يقف أمام (تشريع طال انتظاره منذ سنوات)"، مبينة أن "القانون الجديد سيوفر حماية قانونية كاملة لكل شخص يقدم مساعدة إنسانية أو يسهم بإنقاذ المصابين في الحوادث المختلفة".وبينت، أن "القانون يعاقب بالحبس كل شخص يهدد أو يلوّح باتخاذ إجراءات عشائرية ضد المسعف أو المنقذ الطوعي"، مشيرة إلى أن "الكثير من المواطنين كانوا يعزفون عن تقديم المساعدة للمصابين خوفاً من التعرض للمساءلة أو التهديدات العشائرية، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة بالأرواح وزيادة مضاعفات الإصابات".وأوضحت، أن القانون يميز بين "المسعف" الذي يعمل بشكل رسمي داخل ، و"المنقذ" الذي يتطوع لإنقاذ المصابين في مواقع الحوادث، وأكدت أن "التشريع الجديد سيمنح الحماية القانونية لكليهما، فضلاً عن إلزام المؤسسات الصحية باستقبال المصابين ومعالجتهم فور وصولهم دون انتظار استكمال إجراءات الإبلاغ أو مخاطبة الجهات المختصة".وأضافت حمود، أن "إقرار القانون سيسهم في تقليل نسب الوفيات والمضاعفات الناتجة عن التأخر في الإسعاف، كما سيمنح دعماً قانونياً ولوجستياً للعاملين في مجال الإنقاذ والإسعاف، ويعزز ثقة المسعفين أثناء أداء واجبهم الإنساني".وأشارت حمود، إلى أن "مشروع القانون بقي لسنوات طويلة داخل رغم الحاجة الفعلية إليه"، مبينة أن "تشريعه سيضع حداً لحالات الابتزاز أو الملاحقات التي قد يتعرض لها المسعفون والمنقذون أثناء قيامهم بإنقاذ الأرواح".أضرار التبغوفي ملف آخر لا يقل أهمية، تستعد لجنة والبيئة لتمرير من أضرار التبغ، والذي يتضمن إجراءات وصفت بالأشد تجاه التدخين ومنتجات التبغ الحديثة، وفي مقدمتها "الفيب" والسجائر الإلكترونية.وكشفت النائب حمود، عن أن "هناك إجماعاً داخل اللجنة على حظر استيراد وتصنيع وتسويق وبيع أجهزة ومنتجات (الفيب) بشكل كامل داخل "، مؤكدة أن "القرار سيدرج رسمياً بعد التصويت عليه من قبل أعضاء مجلس النواب وبعدها سيتم تطبيقه بشكل قانوني"، مشيرة إلى أن "القانون الجديد يتضمن إجراءات عديدة من أبرزها تنظيم استخدام السجائر والأركيلة ومنع بيع السجائر لمن هم دون سن 18 عاماً، وحظر تقديم الأركيلة داخل الأماكن المغلقة، مع السماح بها فقط في الأماكن المفتوحة، فضلاً عن منع التدخين بشكل كامل داخل مؤسسات الدولة والقطاع العام باستثناء الأماكن المفتوحة".من جانبه، بين النائب ، أن "مجلس النواب يستعد للتصويت على قانون الحماية من أضرار التبغ بعد إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسة 22"، موضحاً أن "القانون يمنح الجهات المختصة صلاحيات أوسع لمحاسبة المخالفين لقوانين التدخين، إضافة إلى منع منتجات التبغ المستحدثة مثل السجائر الإلكترونية وغيرها من المنتجات المشابهة".وأدرج مجلس النواب تعديل قانون المرور العام ضمن جدول أعمال جلسته المقررة اليوم الاثنين للقراءة الأولى بعد أن تمت مناقشته داخل والدفاع. وقال عضو اللجنة خالد سيدو، في حديث لـ"الصباح": إن "المشكلة في قانون المرور الحالي تكمن في أن التكنولوجيا لا يمكن التعامل معها بأساليب تقليدية، وبالتالي فإن تطبيقها يتطلب كوادر متخصصة وليس الاعتماد فقط على عناصر الشرطة الاعتيادية".