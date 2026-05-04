مستحقات الفلاحين وفتح استيراد البيض.. السومرية تنشر قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد

وبحضور وكالة، ووكيل الوزير للشؤون الإدارية، استعرض المجلس عدداً من المواضيع المتعلقة بالقطاع الزراعي، والمطالب المستلمة من الفلاحين والمزارعين، والمقترحات التي قدمتها الجمعيات الفلاحية، إضافة الى مقترحات وزارتي الزراعة، والتجارة، وكذلك ملف أسعار تسويق محصول الحنطة للعام الحالي، وكميات الحصاد، وطرق الري، وأسعار البذور المجهزة الى الفلاحين، إذ جرى إقرار مجموعة من التوصيات بهذا الشأن، من بينها ان يتم تسليم مستحقات الفلاحين بشكل فوري عند تسويق الحنطة.وأكد المجلس دعمه لهذا القطاع الحيوي، ودور الفلاحين والمزارعين المحوري في عملية التنمية وتعزيز الاقتصاد، وان الحكومة ماضية في منهجها الداعم لهم، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل المستدامة، وتنويع الاقتصاد العراقي.ومن أجل المحافظة على اسعار المواد الغذائية الأساسية في الاسواق، اتخذ قراراً برفع المنع عن استيراد بيض المائدة، وقرر تكليف بالموضوع بتقديم توصيات بهذا الشأن خلال فترة محددة.وفي ما يخص تعظيم موارد ، بحث المجلس موضوع صناديق للجامعات والكليات، بحضور رئيس ديوان ، والذي قدم رؤية متكاملة مبنية على مخرجات اللجان المتخصصة المشكلة في والجامعات الحكومية، حيث أُقرت بعض التوصيات العامة التي تنظم عمل هذه الصناديق.