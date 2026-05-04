ما تضمنه اجتماع الاطار التنسيقي مع الديمقراطي الكردستاني

وقال المكتب في بيان ورد لـ ، ان " في الإطار التنسيقي المعنية بحوارات تشكيل الحكومة استقبلت، اليوم في ائتلاف دولة القانون ، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة رئيس نيچيرفان ".واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث جملة من الملفات والقضايا المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة، حيث قدّم وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني عدداً من المقترحات والرؤى التي من شأنها أن تُسهم في إثراء البرنامج الحكومي، وبما يلبّي تطلعات المواطنين ويعزز الاستقرار السياسي في البلاد"، مشيرا الى ان "الاجتماع شهد تبادلاً لوجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون بين القوى السياسية، والتأكيد على أهمية التفاهمات المشتركة لضمان تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق التنمية والخدمات".واعرب الجانبان حرصهما على "استمرار الحوار البنّاء، بما يفضي إلى تفاهمات راسخة تسهم في دعم العملية السياسية وترسيخ ".