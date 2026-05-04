السوداني يستقبل رئيس اقليم كردستان ويستعرضان جهود تشكيل الحكومة

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، انه "شهد اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة، إذ جرى التأكيد على ضرورة الإسراع في تشكيلها، بما يعبر عن تطلعات وآمال جميع أبناء الشعب في مختلف أنحاء ".وتناول اللقاء "ما تحقق من منجزات سياسية واقتصادية وتنموية خلال مدة عمل الحكومة الحالية، حيث أعرب عن تقديره لجهود للسوداني، وحرصه على إدارة التفاهمات المُفضية إلى وضع الحلول القانونية والدستورية، بين وحكومة الإقليم".كما بحث الجانبان "تطورات الأوضاع في المنطقة، وما تشهده من توترات، إذ جرى التأكيد على أهمية جهود العراق في دعم والدولي، بالشكل الذي يسهم في تعزيز سيادة البلد".