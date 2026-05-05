مصدر يكشف رد الاطار التنسيقي على مكالمة ترامب والزيدي
سياسة
2026-05-05 | 05:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,088 شوهد
السومرية
نيوز- سياسي
كشف مصدر سياسي، عن طبيعة رد الاطار التنسيقي على مكالمة الرئيس الاميركي
دونالد ترامب
ورئيس الوزراء المكلف
علي الزيدي
.
ونقلت
صحيفة الشرق الأوسط
عن المصدر قوله ان "قوى الإطار التنسيقي التزمت الصمت حيال ما بدا أنها مكالمة طويلة أجراها الرئيس الأميركي مع المكلف بتشكيل الحكومة
علي الزيدي
، حيث طالبته في اجتماع خاص بالإفصاح عنها".
وأضاف المصدر أن "
الزيدي
أطلع الحاضرين من قوى الإطار على طبيعة المكالمة التي أجراها ترمب بكل وضوح، الأمر الذي أدى بقوى الإطار التنسيقي أن تشجع الزيدي على الاستمرار في التعامل مع
الولايات المتحدة
الأميركية خلال هذه الأشهر، بطريقة لا تثير الامتعاض ولا تذهب كلياً في الاستجابة للمطالب الأميركية، على أن يترك للزمن مهمة معالجة كل الملفات".
وبيّن أن "هذا الإجراء جاء بعد إطلاع قوى الإطار على الخطوط العريضة للرسالة الأميركية التي تلاها إرسال أول شحنة من الدولار الأميركي، التي بدت بمثابة مكافأة للزيدي الذي يتعين عليه طبقاً لطلب أميركي غير قابل للمساومة، تشكيل حكومة عراقية خالية من الإرهاب حسب التوصيف الأميركي للفصائل العراقية المسلحة".
