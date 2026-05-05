الزيدي يؤكد لبزشكيان قدرة العراق على المساهمة في الوساطة بين إيران وامريكا

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ ، ان " المكلف علي فالح ، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، هنَّأه فيه بمناسبة تكليفه رسمياً لتشكيل الحكومة الجديدة".وشهد الاتصال "استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، حيث اتفق الجانبان على تبادل الزيارات في المرحلة المقبلة".وأشار الزيدي الى "موقف الداعم للمسار الدبلوماسي واعتماد الحوار لحل النزاعات واحتواء الأزمات"، مؤكدا "قدرة العراق على المساهمة في لعب دور الوساطة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية".