تفاصيل مقترح قانون "الإجازات طويلة الأمد" الجديد

وقال عضو ، ، إن "مقترح إجازة الخمس سنوات جاء لتلافي الكثير من المشكلات التي تواجه الموظف بعد انتهاء قانون الموازنة، كونه قانوناً سنوياً تنتهي بنوده بانتهاء السنة المالية" مبيناً أن "المقترح الجديد قدم كقانون مستقل تحت اسم قانون الإجازات طويلة الأمد لمعالجة الإشكاليات المتراكمة خلال السنوات السابقة".وأضاف النائب ، أن القانون يتضمن تفاصيل تتعلق بمرحلة ما بعد الإجازة، إذ كان الموظف الذي يحصل على إجازة طويلة يواجه رفضاً من القطاعات الصناعية والتجارية للتعاون معه بسبب عدم وضوح الاستثناءات المتعلقة بالعمل في القطاع الخاص، مؤكداً أن النص الجديد عالج هذه المسألة وسمح بشكل واضح للموظف بالعمل في القطاع الخاص.وأشار الخفاجي، إلى أن القانون الجديد لم يحصر الإجازة بخمس سنوات فقط بل جعلها مفتوحة مع منح راتب اسمي بنسبة 50 بالمئة لأن الهدف ليس إبقاء الموظف دون عمل بل إتاحة الفرصة له للاستفادة من فرص أخرى خارج الوظيفة الحكومية مع الاحتفاظ بوظيفته.وبين أن مدة الإجازة لن تحتسب لأغراض الترفيع أو التقاعد وإنما تضاف للتقاعد في حال دفع التوقيفات التقاعدية، لافتاً إلى أن الفكرة الأساسية تنطلق من حاجة الدولة إلى تخفيف العبء المالي في ظل وجود وفرة بالموظفين في بعض الدوائر ما يسمح بمنح الإجازات دون التأثير في سير العمل.وأكد المتحدث، أن الاعتراضات التي ممكن أن تحدث بسبب نسبة الراتب لن تكون في محلها لأن الغرض الحقيقي للقانون لا يقوم على دفع راتب مقابل البقاء في المنزل بل على دعم انتقال الموظف إلى سوق العمل الخاص، مشيراً إلى أن القانون سيعرض قريباً للقراءة الأولى تمهيداً لتشريعه كقانون مستقل.