الشيخ الكعبي يوجه رسالة "لفصائل المقاومة"

وقال في تدوينة على منصة (X) تابعتها ، ان "الحديث كثر في هذه الأيام من قبل القائم بأعمال والفساد الأمريكية وبدفع وتحريض مباشر من الكيان الصهيوني المجرم حول السلاح المقدس للمقاومة الإسلامية الشريفة في "، مبينا ان "المؤسف أن البعض القليل ممن أغرته المصالح الدنيوية صار بوقا لهؤلاء المجرمين".وتابع "من المنطلق الشرعي والوطني والمسؤول نهيب بجميع إخوتنا في فصائل المقاومة رفض أصل الحديث في هذا الموضوع، فإن من العار الاستماع لحديث لا يمثل سوى صدى الصهيوني والأمريكي في الوقت الذي ما زال فيـه بلدنــا محتلا وسماؤه منتهكة والسيادة مسلوبة بالتدخل السافر المستمر والعلني".وبين "ليعلم هؤلاء أن سلاح المقاومة خط أحمر، فهذا أمانة الشهداء وشرف العشائر العراقية الأصيلة، وبه نكفكف دموع الأمهات الثكلى ونثلج قلوب المؤمنين الحرى، وحمينا بـه العراق من دنس وأسيادهم الأمريكان، فلن يُسلّم ما دام فينا ،نفس، بل لن يؤخذ ولو بذلت الأرواح، والله ولي المؤمنين".